Эксперт: Один час внеурочных шахматных занятий в неделю – ни о чём

12:07, 22 августа 2024, ПАИ

На недостаток времени, выделяемого на шахматные занятия в школах, указала педагог всеобуча школы № 17 Светлана Пошибалова на круглом столе в медиацентре ПАИ сегодня, 22 августа.

Если ребёнок не ходит в кружок, то один час внеурочки в неделю – ни о чём, подчеркнула Светлана Пошибалова. «Научиться ребёнку хорошо играть в шахматы за один час в неделю – ни о чём. Желательно хотя бы два часа в неделю, чтобы была возможность и теоретической работы, и практической. Совместить всё это в один час бывает сложно. Во внеурочку ходит практически весь класс. Надо, чтобы ребята какой-то опыт получили, а не так, чтобы одно занятие в неделю, чуть-чуть поиграли – не научишься, это всё забывается. У меня была возможность, когда давали два часа и один. Я могу сравнивать результат, что я имею на выходе», – сказала она.

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