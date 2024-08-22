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Общество

Полномочия главы волости Плюсского района прекращены в связи с утратой доверия

Полномочия главы Лядской волости Плюсского района Рагима Алимова прекращены в связи с утратой доверия. Решение принято после проверки прокуратурой исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Как стало известно Псковскому агентству информации, нарушения законодательства главой волости впервые были выявлены управлением по вопросам противодействия коррупции правительства Псковской области. Предписания об устранении нарушений направлялись в его адрес несколько раз, однако Рагим Алимов их не исполнял.

Органы прокуратуры выявили факт игнорирования предписаний. Установлено, что главой волости было заключено 12 прямых договоров без проведения конкурсных процедур с юридическим лицом, учредителем которого является его сын, отметили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В судебном порядке прокурор настоял на прекращении полномочий должностного лица в связи с утратой доверия.

Рагим Алимов будет внесен в федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, и не сможет замещать должности государственной или муниципальной службы, а также занимать ряд должностей в коммерческих организациях в течение пяти лет.

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