Концерт-путешествие во времени ждёт слушателей в печорской кирхе

14:46, 22 августа 2024, ПАИ

24 августа в 16:30 в лютеранской кирхе (Гагарина, 12 А) в Печорах состоится концерт органной музыки. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Слушателей ждёт концерт-путешествие во времени от XVIII века к XX. «Слушатель вслед за исполнителем пройдет путь от восхода утренней звезды до вечернего призыва ко Всенощной, услышит колокола Вестминстерского собора и звуки летней грозы Венеции. В программе – небольшой срез истории органной музыки от хорального Баха до русских образов в творчестве советского композитора Юрия Буцко», - рассказали организаторы.

На органе сыграет лауреат международных конкурсов, старший преподаватель Нижегородской государственной консерватории Ольга Бестужева.



В программе:

И.С. Бах (1685-1750). Wie schön leuchtet der Morgenstern BWV 739 («Как прекрасно сияет утренняя звезда»).

И.С. Бах. Allein gott in der höh sei her BWV 676 («Прославлен в вышних только Бог»).

И.С. Бах. Прелюдия и фуга ля-минор BWV 543.

Йозеф Рейнбергер (1839-1901). Соната №4 ля-минор op.98, 1 часть.

Луи Вьерн (1870-1937). Вестминстерские колокола op. 54, №6.

Антонио Вивальди (1678-1741). Концерт №2 «Лето» из «Времен года», транскрипция для органа.

Юрий Буцко (1938-2015). Вечер, закат (Ко Всенощной созывают) из «Второй большой органной тетради: русские образы, картины, сказания, были и небылицы».