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Культура

Фестиваль памяти Владимира Максимова пройдёт в Пскове

Региональный фестиваль хореографического искусства памяти заслуженного работника культуры РСФСР Владимира Максимова пройдёт в Пскове в ноябре этого года, сообщила начальник отдела концертно-досуговой деятельности Дома офицеров Инна Зуб в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 22 августа.

Инна Зуб. Фото: ПАИ

«На сегодняшний день мы получили поддержку от Президентского фонда культурных инициатив для проведения нашего социального проекта. Фестиваль хореографического искусства будет посвящён нашему педагогу Владимиру Максимову. Хотелось бы, чтобы талантливая молодёжь «Русских узоров» смогла ещё больше себя раскрыть на этом мероприятии. Надеемся, что, воплотив этот проект, наши «Русские узоры» засияют ещё ярче», – рассказала гостья радиоэфира.

Мероприятия фестиваля запланированы на ноябрь 2024 года. В начале месяца будет проводиться конкурсная программа. В рамках фестиваля 29 ноября будет организован большой творческий вечер, посвящённый памяти Владимира Максимова. По словам Инны Зуб, на памятном вечере будут представлены как народные, так и современные танцы.

Напомним, что благодаря Владимиру Максимову появилось название ансамбля «Русские узоры». Он также стал обладателем почётного звания «Душа земли Псковской». Подробнее читайте здесь.

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