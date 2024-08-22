24 и 25 августа в турцентре пройдут показы фильмов, снятых в Псковской области
24 и 25 августа, в канун Дня российского кино (27 августа), туристический информационный центр (ТИЦ) региона проведёт показы фильмов, съёмки которых проходили в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в ТИЦ.
24 августа в 13:00 состоится показ картины «Я делаю шаг» (2023 год). 25 августа в 13:00 покажут фильм «Евгений Онегин» (2024 год).
Вход свободный, но нужна регистрация по телефону 8-953-242-57-00 или в сообщениях в группе «ВКонтакте» (https://vk.com/infopunktpskov).
Кинопоказы пройдут по адресу Псков, Октябрьский проспект, 14.
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