Пскович заплатит 30 тысяч рублей за дискредитацию армии в соцсети

17:37, 22 августа 2024, ПАИ

Пскович заплатит 30 тысяч рублей за дискредитацию армии в соцсети. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.



Псковский городской суд Псковской области вынес постановление по делу об административном правонарушении в отношении жителя Пскова, обвиняемого в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности (часть 1 статья 20.3.3 КоАП РФ).



Выяснилось, что в социальной сети «ВКонтакте» пскович разместил дискредитирующие ВС комментарии.



Суд признал мужчину виновным и назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.