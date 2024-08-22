Пскович заплатит 30 тысяч рублей за дискредитацию армии в соцсети
Пскович заплатит 30 тысяч рублей за дискредитацию армии в соцсети. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Псковский городской суд Псковской области вынес постановление по делу об административном правонарушении в отношении жителя Пскова, обвиняемого в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности (часть 1 статья 20.3.3 КоАП РФ).
Выяснилось, что в социальной сети «ВКонтакте» пскович разместил дискредитирующие ВС комментарии.
Суд признал мужчину виновным и назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.
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