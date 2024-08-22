Опубликована карта площадок шоу «Александрова дорога» в Самолве

18:29, 22 августа 2024, ПАИ

Историческое конное шоу «Александрова дорога» прибудет в деревню Самолва Гдовского района 24 августа. Карту площадок шоу опубликовали организаторы.

Для гостей также будет работать ярмарка современных мастеров, исторические мастер-классы по изготовлению ювелирных изделий из стекла, а также гости примут участие в средневековых танцах, настольных играх, лучных турах и потешных боях.

Кроме того, на празднике выступят музыкальные группы LaVerden, «Хольда», квартет «Барокко-ассамблея». Вход свободный.

В прошлом году фестиваль собрал порядка 10 тысяч зрителей. О том, как конное шоу «Александрова дорога» прошло в 2023 году, смотрите в нашем фоторепортаже.