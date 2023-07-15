Порядка 10 тысяч зрителей собрал фестиваль «Александрова дорога» в Самолве

19:52, 15 июля 2023, ПАИ

Порядка десяти тысяч зрителей собрал фестиваль «Александрова дорога» в Самолве сегодня, 16 июля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

«Фестиваль проходит в Самолве в историческом месте и приурочен к 760-летию со дня кончины Александра Невского. Программа очень насыщенная основная составляющая боевая - конная дружина, ратные бои, турниры», - рассказал замдиректора областного центра народного творчества Александр Бойчук.

По его словам, более 60 реконструкторов участвовали в боевой программе фестиваля. «Состязания друг с другом, стрельба на коне, срубание предметов на ходу, джигитовка. Новая история для нас, хотим продолжить эту традицию», - подчеркнул организатор.

Гости фестиваля поучаствовали в мастер-классах по историческом танцам под фолк-музыку групп Spiritual Seasons и MystTerra из Москвы, учились спортивному фехтованию, стрельбе из арбалета или лука, кто-то сделал бусы из стекла, а кто-то сразился в исторических настольных играх.

Напомним, в этом году Псковская область стала отправной точкой для исторической реконструкции конного похода дружины Александра Невского «Александрова дорога».