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Общество

День шахтёра отмечается в последнее воскресенье августа

В последнее воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают шахтёры, сообщает calend.ru.

Угольнодобывающая промышленность остается одной из ключевых отраслей российской экономики, обеспечивая топливом предприятия и население. От количества и качества добытого сырья зависит, будет ли тепло в квартирах жителей не только данного района, но и всей страны предстоящей зимой.

День шахтера был официально утвержден в СССР 10 сентября 1947 года. Первый раз День шахтера отмечался 29 августа 1948 года.

Имя, которое сразу вспоминается в разговоре о шахтерах, – имя Алексея Стаханова. 31 августа 1935 года шахтер Алексей Стаханов благодаря особым условиям организации труда установил рекорд: за 5 часов 35 минут добыл 102 тонны угля – 14 норм. С этого времени в историю вошли слова «стахановец», «стахановское движение», «работать по-стахановски».

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