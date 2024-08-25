День шахтёра отмечается в последнее воскресенье августа

09:01, 25 августа 2024, ПАИ

В последнее воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают шахтёры, сообщает calend.ru.

Угольнодобывающая промышленность остается одной из ключевых отраслей российской экономики, обеспечивая топливом предприятия и население. От количества и качества добытого сырья зависит, будет ли тепло в квартирах жителей не только данного района, но и всей страны предстоящей зимой.

День шахтера был официально утвержден в СССР 10 сентября 1947 года. Первый раз День шахтера отмечался 29 августа 1948 года.

Имя, которое сразу вспоминается в разговоре о шахтерах, – имя Алексея Стаханова. 31 августа 1935 года шахтер Алексей Стаханов благодаря особым условиям организации труда установил рекорд: за 5 часов 35 минут добыл 102 тонны угля – 14 норм. С этого времени в историю вошли слова «стахановец», «стахановское движение», «работать по-стахановски».