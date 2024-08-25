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Общество

Министерство просвещения объявило новый график школьных каникул

Министерство просвещения объявило новый график школьных каникул на 2024–2025 учебный год.

Осенние каникулы продлятся 8 дней – с 28 октября по 4 ноября 2024 года. Зимние каникулы будут длиться 14 дней – с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года. Весной каникулы продлятся 8 дней – с 24 по 31 марта 2025 года.

Кроме того, для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 17 по 24 февраля 2025 года.

Днём отдыха станет и 1 сентября 2024 года, так как этот день выпадает на воскресенье.

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