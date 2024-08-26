Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Адаптационный курс для трудовых иностранцев внедряют в Псковской области

Адаптационный курс для иностранцев, которые работают в Псковской области, внедряют в регионе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства области.

Адаптационный курс для трудовых иностранцев внедряют в Псковской области. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Курс направлен на социально-культурную адаптацию трудовых мигрантов. В него включены темы по различным сферам жизни: законодательство РФ, социальные и историко-политические отношения, профилактика терроризма и экстремизма.

Основной задачей курса является снижение напряжения в миграционной среде и повышение правовой грамотности мигрантов.

С материалами курса можно ознакомиться здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 августа 2024

30 тысяч человек посетило выставку «Россия начинается здесь» в Пскове за три дня
26 августа 2024

Молодёжь из девяти стран прибыла в Псковскую область в рамках программы Россотрудничества
26 августа 2024

Адаптационный курс для трудовых иностранцев внедряют в Псковской области
26 августа 2024

Специалисты возвращают первоначальный облик Стефановской церкви Мирожского монастыря
26 августа 2024

Какой будет погода на Северо-Западе России в последнюю неделю лета, рассказали синоптики
26 августа 2024

Концерт Ёлки в Пскове собрал 15 тысяч зрителей
26 августа 2024

26 августа несколько объектов Псковского музея будут закрыты для посетителей
26 августа 2024

Санитарный день будет в «Михайловском» 27 августа

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...