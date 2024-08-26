Адаптационный курс для трудовых иностранцев внедряют в Псковской области

10:40, 26 августа 2024, ПАИ

Адаптационный курс для иностранцев, которые работают в Псковской области, внедряют в регионе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства области.

Курс направлен на социально-культурную адаптацию трудовых мигрантов. В него включены темы по различным сферам жизни: законодательство РФ, социальные и историко-политические отношения, профилактика терроризма и экстремизма.

Основной задачей курса является снижение напряжения в миграционной среде и повышение правовой грамотности мигрантов.

С материалами курса можно ознакомиться здесь.