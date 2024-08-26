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Общество

До конца лета псковские предприниматели могут присоединиться к проекту «Карта туриста»

До 31 августа псковские предприниматели могут подать заявки на участие в проекте «Карта туриста», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: ПАИ

При оплате картой «Мир» услуг и товаров местных компаний, участвующих в программе лояльности, туристы и жители области будут получать кешбэк. В качестве одного из преимуществ проекта – информирование об участниках «Карты туриста» на 12 млн пользователей от платежной системы «Мир», размещение информации о компании на специальном лендинге и дополнительное информационное продвижение.

Ранее проект оценил и губернатор региона Михаил Ведерников. Он, в частности, уточнил, что бизнес может самостоятельно решать, за какие именно покупки клиент получит возврат части средств. «Принять участие в проекте может любой бизнес, работающий в сфере туризма и гостеприимства в нашем регионе. Это возможность не только привлечь новых клиентов, но также получить дополнительные инструменты продвижения», – отметил Михаил Ведерников.

Чтобы присоединиться к проекту, предпринимателям нужно отправить свои контактные данные на почту yakovlevaeyu@nspk.ru.

Согласование заявки с платежной системой «Мир» длится не более пяти дней. Проект разработан комитетом по туризму Псковской области совместно с платежной системой «Мир».

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