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Общество

Ремонт улицы Ленина продолжается в Печорах

Ремонт улицы Ленина продолжается в Печорах, сообщил ПАИ глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев.

Ремонт ул. Ленина в Печорах. Фото предоставлено Валерием Зайцевым

Перед выполнением выравнивающего и верхнего слоев покрытия на участке дороги от улицы Юрьевской до улицы Гвардейской проведен спил аварийных деревьев.

«Подрядчик ООО «Стройинвест» произвел частичную замену тротуара и полную замену бортового камня, в ближайшее время выполнит устройство искусственных дорожных неровностей, установку двух светодиодных светофоров, озеленение (посев травы) и нанесение дорожной разметки. Кроме того, будет установлено пешеходное ограждение у Печорской гимназии и детсада «Звездочка»», – отметил глава муниципалитета.

Общая протяженность ремонтируемого участка дороги составит 450 метров. До 1 сентября работы будут завершены.

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