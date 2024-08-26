Ремонт улицы Ленина продолжается в Печорах
Ремонт улицы Ленина продолжается в Печорах, сообщил ПАИ глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев.
Перед выполнением выравнивающего и верхнего слоев покрытия на участке дороги от улицы Юрьевской до улицы Гвардейской проведен спил аварийных деревьев.
«Подрядчик ООО «Стройинвест» произвел частичную замену тротуара и полную замену бортового камня, в ближайшее время выполнит устройство искусственных дорожных неровностей, установку двух светодиодных светофоров, озеленение (посев травы) и нанесение дорожной разметки. Кроме того, будет установлено пешеходное ограждение у Печорской гимназии и детсада «Звездочка»», – отметил глава муниципалитета.
Общая протяженность ремонтируемого участка дороги составит 450 метров. До 1 сентября работы будут завершены.
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