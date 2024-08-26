До +27 градусов прогнозируют в Псковской области 27 августа

14:33, 26 августа 2024, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается на территории Псковской области 27 августа, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от трёх до восьми метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +7 до +12 градусов, днём – от +22 до +27. Атмосферное давление будет высоким.