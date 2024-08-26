Проверить своё здоровье смогут псковичи на избирательных участках

16:43, 26 августа 2024, ПАИ

Проект «Здоровье наших избирателей» реализует избирательная комиссия Псковской области совместно с региональным комитетом по здравоохранению. Избиратели, пришедшие на выборы, могут попутно проверить состояние своего здоровья – пройти первичный этап диспансеризации, сообщили ПАИ в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

На площадке около помещения избирательного участка установят передвижные мобильные медицинские комплексы, которые предназначены для лечебно-профилактических мероприятий и проведения медицинских обследований. В частности, можно пройти ЭКГ, измерить уровень холестерина и глюкозы в крови, уровень внутриглазного и артериального давления, получить консультацию терапевта.

Проект реализуют в семи муниципальных образованиях Псковской области. Полный график работы и адреса избирательных участков, где будет организован первичный этап диспансеризации, смотрите в карточках.



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области

















Отметим, что в сентябре 2024 года в Псковской области пройдёт 13 избирательных кампаний: семь из них – в трёхдневном формате (6, 7 и 8 сентября), остальные шесть – в двухдневном формате (7 и 8 сентября). Подробнее читайте здесь.