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Общество

Подъезд к Бежаницам отремонтировали по дорожному нацпроекту

Участок автодороги Пушкинские Горы – Локня введён в эксплуатацию в Бежаницком муниципальном округе. Дорожники отремонтировали шестикилометровый участок трассы, который является подъездом к крупному населённому пункту Бежаницы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

​Подъезд к Бежаницам отремонтировали по дорожному нацпроекту. Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Специалисты обновили изношенное дорожное покрытие, отремонтировали водопропускные трубы, восстановили укреплённую часть обочин и виражей, примыкания, пересечения, съезды, а также укрепили обочины.

В нормативное состояние привели остановочную и посадочную площадки с пандусами в деревне Никулино, оборудовали их скамейками, урнами и тактильной плиткой для передвижения маломобильных групп населения. Нанесена дорожная разметка. Финансирование составило 125 миллионов рублей из федерального бюджета.

Отметим, автодорога входит в опорную дорожную сеть Псковской области, обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта между южными районами региона и областным центром.

Более десяти километров трассы будет отремонтировано благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году. На данный момент подрядная организация завершает ремонт на втором участке, который проходит через Новоржев. Его протяжённость составляет 4,2 километра. Дорожникам предстоит укрепить обочины и нанести дорожную разметку.

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