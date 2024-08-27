Россияне активно покупают WiFi-роутеры новых стандартов

08:49, 27 августа 2024, ПАИ

В первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2023-го в России заметно выросли продажи домашних WiFi-роутеров, работающих на частотах 5 ГГц. Об этом говорится в отчете компании-партнера нескольких производителей электроники: спрос на такие устройства увеличился на 56%, пишет газета «Известия».

Популярность других роутеров, отличных от использующих частоты 5 ГГц и 2,4 ГГц (самый старый диапазон WiFi, в котором помимо роутеров функционируют наушники с Bluetooth, умные часы, устройства умного дома и многое другое), увеличилась еще больше – их запрашивают на 76%, говорится в отчете.

Под «другими» авторы отчета, видимо, подразумевают роутеры на 6 ГГц, объяснил один из специалистов по частному планированию сетей связи.

По его словам, следствием увеличения парка устройств, использующих 5–6 ГГц, может стать улучшение качества и надежности наушников, часов, умных колонок и других устройств умного дома, а также доступа в интернет с ПК и других гаджетов, говорит специалист по частотному планированию. В базовом диапазоне 2,4 ГГц, в котором сейчас приходится совместно работать всем этим устройствам, уже слишком мало места, то есть гаджетов слишком много и они создают помехи друг другу, что иногда делает невозможным их совместное использование, объясняет он. Включение роутеров на других частотах устраняет часть эти помех.