Газопровод строят в деревне Мазилино Псковского района
Внутрипоселковый газопровод протяжённостью три километра для газификации деревни Мазилино строят в Псковском районе. Работы проводят сотрудники «Газпром газораспределение Псков», сообщили ПАИ в пресс-службе компании.
Проектом предусмотрена установка пункта редуцирования газа, чтобы обеспечить надёжное газоснабжение.
Благодаря новым сетям газифицируют 33 домовладения. В работе газовой компании находится 12 заявок жителей деревни Мазилино, все заявки перевели в договоры. При этом одновременно будут проводиться работы по строительству сетей в границах участков и подготовке домовладений к приёму природного газа.
Первые 500 метров газопровода уже построили. По словам гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром межрегионгаз Псков» Антона Дымова, завершить строительство распределительных сетей планируют в конце ноября.
Напомним, 12 августа в медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая догазификации СНТ. Подробнее смотрите здесь.
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» объявил о поиске 69-летнего мужчины, который может находиться в Псковской области
Молодёжную площадку на праздновании 80-летия Псковской области организовали студенты и преподаватели ПсковГУ
Жители Новосокольнического района приняли участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов ФКГС
В Псково-Печерском монастыре завершается подготовка к празднованию Успения Пресвятой Богородицы