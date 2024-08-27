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Общество

Газопровод строят в деревне Мазилино Псковского района

Внутрипоселковый газопровод протяжённостью три километра для газификации деревни Мазилино строят в Псковском районе. Работы проводят сотрудники «Газпром газораспределение Псков», сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Фото: Андрей Степанов

Проектом предусмотрена установка пункта редуцирования газа, чтобы обеспечить надёжное газоснабжение.

Благодаря новым сетям газифицируют 33 домовладения. В работе газовой компании находится 12 заявок жителей деревни Мазилино, все заявки перевели в договоры. При этом одновременно будут проводиться работы по строительству сетей в границах участков и подготовке домовладений к приёму природного газа.

Первые 500 метров газопровода уже построили. По словам гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром межрегионгаз Псков» Антона Дымова, завершить строительство распределительных сетей планируют в конце ноября.

Напомним, 12 августа в медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая догазификации СНТ. Подробнее смотрите здесь.

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