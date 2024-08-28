Пропавший в Пушкиногорском районе парень найден живым
19-летний парень, который пропал в Пушкиногорском районе, найден живым. Об этом сообщает региональный поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.
Добавим, что молодой человек ушёл из дома 23 августа в неизвестном направлении.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
27 августа 2024
Иностранные журналисты в ходе пресс-тура в Псковскую область посетили Дом фольклора в деревне Церковище
27 августа 2024
Участники группы «Марсель» обратились к жителям и гостям Пскова перед своим выступлением в Финском парке
27 августа 2024
Праздничные богослужения в честь Успения Пресвятой Богородицы пройдут в Псково-Печерском монастыре