Пропавший в Пушкиногорском районе парень найден живым

07:33, 28 августа 2024, ПАИ

19-летний парень, который пропал в Пушкиногорском районе, найден живым. Об этом сообщает региональный поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.

Добавим, что молодой человек ушёл из дома 23 августа в неизвестном направлении.