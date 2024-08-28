Посвящённые госбезопасности выставки открылись в псковской библиотеке

09:26, 28 августа 2024, ПАИ

Две выставки, посвящённые 105-летию со дня образования Псковской губернской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем и 110-летию со дня рождения председателя КГБ СССР Юрия Андропова, открылись в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

На выставке представлены документы, касающиеся жизненного пути Юрия Андропова, а также грамоты и поздравления из архива УФСБ России по Псковской области за его подписью, направленные сотрудникам регионального УКГБ СССР.

Кроме того, посетители смогут увидеть материалы из Псковского архива – фотографии руководящего состава и их удостоверений, протоколы заседаний революционной тройки по борьбе с бандитизмом в Псковской губернии и другие.

Выставка будет работать на первом этаже библиотеки до 15 сентября.