Скамья примирения появилась в Псковском областном суде
К 80-летию Псковского областного суда в центральном холле здания установили скамью примирения. Этот символ служит напоминанием для участников процесса о том, что даже самые сложные споры могут быть разрешены путём примирения, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Скамья примирения имеет особую конструкцию, при которой середина сидения находится ниже краёв, что способствует сближению сторон, устранению разногласий и достижению соглашения.
Развитие примирительных процедур представляет собой одно из ключевых направлений улучшения механизмов разрешения споров и защиты прав граждан в России. Альтернативным способом разрешения споров выступает институт медиации. Полезные сведения о процедуре и преимуществах медиации представлены на расположенном над скамьёй стенде.
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