Скамья примирения появилась в Псковском областном суде

14:22, 28 августа 2024, ПАИ

К 80-летию Псковского областного суда в центральном холле здания установили скамью примирения. Этот символ служит напоминанием для участников процесса о том, что даже самые сложные споры могут быть разрешены путём примирения, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Скамья примирения имеет особую конструкцию, при которой середина сидения находится ниже краёв, что способствует сближению сторон, устранению разногласий и достижению соглашения.

Развитие примирительных процедур представляет собой одно из ключевых направлений улучшения механизмов разрешения споров и защиты прав граждан в России. Альтернативным способом разрешения споров выступает институт медиации. Полезные сведения о процедуре и преимуществах медиации представлены на расположенном над скамьёй стенде.