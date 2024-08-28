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Общество

Ремонт в школах № 2 и 23 в Пскове не закончится к 1 сентября

Ремонт в школах № 2 и 23 в Пскове не закончится к 1 сентября, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

На площадках продолжается капитальный ремонт по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». «С момента последнего визита в обоих учреждениях выполнен большой объём работ, но, вынужден признать, что до 1 сентября ремонт не закончится», – отметил глава города.

  • Ремонт в школах №2 и №23 в Пскове
    Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
  • Ремонт в школах №2 и №23 в Пскове
    Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
  • Ремонт в школах №2 и №23 в Пскове
    Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
  • Ремонт в школах №2 и №23 в Пскове
    Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
  • Ремонт в школах №2 и №23 в Пскове
    Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
  • Ремонт в школах №2 и №23 в Пскове
    Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
  • Ремонт в школах №2 и №23 в Пскове
    Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина

В связи с этим принято решение, что новый учебный год учащиеся школы № 2 начнут в тех учебных заведениях, где проходило обучение в мае. «Прежде всего, это продиктовано необходимостью обеспечить безопасность детей. Кроме того, необходимо выполнить работы качественно с соблюдением всех технических требований», – заверил Борис Елкин.

Глава города принёс извинения педагогам, родителям и учащимся. «Мы очень старались и надеялись, что к 1 сентября нам удастся завершить большую часть внутренних работ. Но к сожалению, подрядчик нас подвёл», – подчеркнул Борис Елкин.

По словам подрядчика, необходимо ещё около месяца, чтобы уйти с объекта. «Поручил актуализировать график, увеличить количество рабочих и строго следовать плану. День учителя мы должны отметить в новых стенах. Это будет справедливо», – отметил глава города.

В школе № 23 полностью закончить ремонт к 1 сентября тоже не успевают, но здесь дела обстоят лучше, заверил Борис Елкин. «Поэтому в День знаний школа примет своих учеников. В сентябре продолжатся ремонтные работы, которые учебному процессу не помешают», – заключил глава Пскова.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал максимально жёстко спрашивать с подрядчиков за ремонт школ.

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