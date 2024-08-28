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Общество

Михаил Ведерников призвал максимально жёстко спрашивать с подрядчиков за ремонт школ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал максимально жёстко спрашивать с подрядчиков за ремонт школ. Речь об этом шла во время рабочей встречи, посвящённой подготовке к новому учебному году.

Скрин видео из телеграм-канала Михаила Ведерникова

В Пскове, по словам первого заместителя губернатора Веры Емельяновой, есть некоторые задержки с ремонтными работами в школах №2 и 23. «В итоге 23-я школа начнёт учебный год в своём здании, 2-я школа начнёт очные занятия на базе тех площадей, которые они использовали в прошлом году. Будем ужесточать контрольные мероприятия по отношению к подрядчику, чтобы к 1 октября ребята вернулись в своё здание», – отметила спикер.

Также подрядчик опаздывает с капремонтом школы в Пустошке.

Михаил Ведерников подчеркнул, что с подрядчиками необходимо «вести максимально активную претензионную работу, задействуя коллег из надзорных органов». «Всем всё было сказано. Это, в конце концов, комфорт учителей, детей, родителей. Не жалейте никого, максимально жёстко», – рекомендовал глава региона.

«Будем работать. В целом система образования региона готова к началу занятий», – отреагировала Вера Емельянова.

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