Почти 700 гектаров земли обработано от клещей в Псковской области

18:03, 28 августа 2024, ПАИ

695 гектаров земли обработано от клещей в Псковской области в этом году. Об этом сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 28 августа.

При этом 190 гектаров обработано в летних оздоровительных лагерях.

Есть определённые показания для обработки. Это парки, скверы, места массового посещения людей, кладбища и обязательно летние оздоровительные организации.

После обработки проводится контроль качества обработки. Специалисты протаскивают по растительности так называемые «флаги» – белые полотнища, на которых при плохой обработке видны клещи. Тогда выдаётся предписание о повторной обработке.

«В последнее время улучшилось качество обработки», – констатировала Елена Припутенко.

Ранее сообщалось, что в Псковской области фиксируется второй пик активности клещей.