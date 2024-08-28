Второй пик активности клещей зафиксирован в Псковской области

17:30, 28 августа 2024, ПАИ

Второй пик активности клещей зафиксирован в Псковской области, заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Припутенко в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 28 августа.

«Первый пик был в мае – начале июня, когда больше 100 случаев мы фиксировали за неделю, а в майские праздники было и триста с лишним случаев. Июльский период прошёл под знаком менее 100 случаев за неделю. Сейчас мы опять видим, что каждую неделю больше 100 обращений к нам», – сообщила Елена Припутенко.

С 15 по 21 августа в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратилось 112 человек, в том числе 30 детей.

«На территории нашей области циркулирует несколько видов клещей: таёжный, луговой и лесной. У таёжного пик активности – конец мая, июнь. У лесного два пика активности, которые приходятся на конец августа и сентябрь. Вот эта опасность будет нас подстерегать практически до ноября», – заключила Елена Припутенко.

Всего на 21 августа зарегистрировано 2 223 обращения по поводу укусов клещей. За аналогичный период в 2023 году от укусов клещей пострадали 2 544 человека, в том числе 697 детей.