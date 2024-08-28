Библиотека, архив, военкомат и другие объекты в Бежаницах останутся без света 29 августа

19:55, 28 августа 2024, ПАИ

Отключение электроэнергии запланировано в Бежаницах в связи с проведением аварийно-восстановительных работ 29 августа. Об этом пишет районная газета «Сельская новь» со ссылкой на ЕДДС Бежаницкого района.

Электроэнергию отключат в период с 9:00 до 17:00 29 августа.

В посёлке Бежаницы временно без света останутся библиотека, архив, военкомат, магазин «Эксперт», редакция газеты, типография, центр занятости населения, улица Смольная (нечётная сторона, дома № 41–67).