Пожилой мужчина вышел из дома в Великих Луках и не вернулся
77-летний мужчина вышел из дома в Великих Луках и не вернулся. С 18 июля его местонахождение неизвестно. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
Приметы мужчины: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, короткая стрижка. Был одет в чёрную куртку, клетчатую рубашку, чёрные штаны, зелёные сандалии.
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