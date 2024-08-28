Пожилой мужчина вышел из дома в Великих Луках и не вернулся

23:15, 28 августа 2024, ПАИ

77-летний мужчина вышел из дома в Великих Луках и не вернулся. С 18 июля его местонахождение неизвестно. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Приметы мужчины: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, короткая стрижка. Был одет в чёрную куртку, клетчатую рубашку, чёрные штаны, зелёные сандалии.