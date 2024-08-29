Газовщики приступили к работам по догазификации псковских деревень Мазилино и Ветошка

12:00, 29 августа 2024, ПАИ

Газовщики приступили к работам по догазификации деревень Мазилино и Ветошка в Псковском районе. Об этом сообщил генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Он вместе с советником по взаимодействию с органами власти Арменом Мнацаканяном проинспектировал ход строительно-монтажных работ.

В Мазилино специалистам предстоит протянуть три километра сетей, в Ветошке – полтора. В Мазилино уже проложено 800 метров газопроводов высокого и среднего давления и расчищена площадка для установки пункта редуцирования газа. Строительство сетей ведется открытым способом. Для перехода через ручей использовался метод горизонтально-наклонного бурения.

В Ветошке газовщики уже построили газопровод среднего давления протяженностью 500 м. Здесь работы ведут с помощью горизонтально-наклонного бурения.

Новые сети позволят газифицировать 33 дома в Мазилино и 28 домов в Ветошке.

«Сейчас в работе находятся 12 и 14 заявок соответственно, – уточнил Антон Дымов. – Все сети запроектированы с учетом перспективного строительства и увеличения потребления природного газа. Завершение работ запланировано на ноябрь-декабрь».