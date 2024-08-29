Около 4 млн рублей взыскали с должников за газ в Псковской области в 2024 году

16:08, 29 августа 2024, ПАИ

С начала 2024 года «Газпром межрегионгаз Псков» взыскал через суды около 4 млн рублей с потребителей-должников, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Компания регулярно проводит работу по предупреждению и сокращению задолженности. Так, за семь месяцев 192 тысячи абонентов получили голосовые телефонные оповещения об имеющейся задолженности, около 40 тысячам абонентов направлены уведомления о необходимости в кратчайшие сроки погасить долги. 59 абонентам с суммой долга около 730 тысяч рублей подача газа была прекращена.

«Мы всегда идём навстречу нашим абонентам, но, к сожалению, иногда потребители не соблюдают сроки оплаты, не реагируют на уведомления и предупреждения и доводят ситуацию до крайних мер – судебных взысканий или отключений газоснабжения», – отметила начальник службы по работе с потребителями в Пскове ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Светлана Николаева.