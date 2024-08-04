Улица Кузнецкая в Пскове полна неожиданностей

Археологические исследования на улице Кузнецкой в Пскове ведутся на памятнике археологии «Культурный слой древнего Пскова, VIII–XVII вв.» в рамках реализации инвестпроекта строительства гостиничного комплекса.
Общая площадь археологических исследований составляет около трёх тысяч квадратных метров. В большом количестве найдены бытовые предметы из железа: топоры, ножи, серпы, подковы, скобы и гвозди, а также нательные крестики и другое. Об этом – в фоторепортаже Андрея Степанова.
Фото: Андрей Степанов, 17:20, 29 августа 2024, ПАИ
2810
Поделиться