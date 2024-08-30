Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Солистка группы Radio Band Юлия Дмитриева стала гостьей «Серебряного дождя». Главное

Солистка группы Radio Band, певица Юлия Дмитриева стала гостьей программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 29 августа.

Юлия Дмитриева. Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • как справлялась с разочарованием: «Если я сама собой довольна – ваше мнение мне неинтересно»;
  • внутренний диалог с собой: «Бывает прям мандраж до трясучки, я знаю, что главное – сделать первый шаг: первая песня, первые аккорды, ты увидел первые глаза, которые на тебя среагировали, и всё – я сейчас буду делать хорошо»;
  • группа Radio Band появилась, когда у певицы произошло «некое творческое выгорание»;
  • порядка 70 песен в репертуаре группы Radio Band;
  • два места, которые очень понравились группе Radio Band для выступлений в этом году: главная сцена выставки «Россия начинается здесь» в Финском парке и сцена на ярмарке «Виноград» в парке Строителей;
  • «Я сейчас говорю только про свои связки, не воспринимайте это как указание к действию. Мёд связки мои сушит. Хорошо для связок молоко тёплое с чайной ложкой сливочного масла»;
  • главное лекарство для связок – молчание;
  • оценивать людей сложнее, чем выступать самому;
  • любое выступление на сцене, неважно, на маленькой или большой, – это тяжёлый физический труд;
  • кавер-группа Radio Band может создать песню о Пскове вместе с народным коллективом «Уграда».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 августа 2024

Публикуем программу выставки «Россия начинается здесь» на 30 августа
30 августа 2024

Более тысячи человек собрал в Сигово международный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи»
30 августа 2024

Солистка группы Radio Band Юлия Дмитриева стала гостьей «Серебряного дождя». Главное
29 августа 2024

Кавер-группа Radio Band может создать песню о Пскове вместе с народным коллективом «Уграда»
29 августа 2024

Улица Кузнецкая в Пскове полна неожиданностей
29 августа 2024

Гребень из бивня моржа и запонка: какие находки обнаружили археологи в Пскове
29 августа 2024

Выставка «Витебская акварель» открылась в Псковском музее
28 августа 2024

Успение Пресвятой Богородицы отметили в Печорах

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...