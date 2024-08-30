Солистка группы Radio Band Юлия Дмитриева стала гостьей «Серебряного дождя». Главное
Солистка группы Radio Band, певица Юлия Дмитриева стала гостьей программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 29 августа.
Главное из эфира:
- как справлялась с разочарованием: «Если я сама собой довольна – ваше мнение мне неинтересно»;
- внутренний диалог с собой: «Бывает прям мандраж до трясучки, я знаю, что главное – сделать первый шаг: первая песня, первые аккорды, ты увидел первые глаза, которые на тебя среагировали, и всё – я сейчас буду делать хорошо»;
- группа Radio Band появилась, когда у певицы произошло «некое творческое выгорание»;
- порядка 70 песен в репертуаре группы Radio Band;
- два места, которые очень понравились группе Radio Band для выступлений в этом году: главная сцена выставки «Россия начинается здесь» в Финском парке и сцена на ярмарке «Виноград» в парке Строителей;
- «Я сейчас говорю только про свои связки, не воспринимайте это как указание к действию. Мёд связки мои сушит. Хорошо для связок молоко тёплое с чайной ложкой сливочного масла»;
- главное лекарство для связок – молчание;
- оценивать людей сложнее, чем выступать самому;
- любое выступление на сцене, неважно, на маленькой или большой, – это тяжёлый физический труд;
- кавер-группа Radio Band может создать песню о Пскове вместе с народным коллективом «Уграда».
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