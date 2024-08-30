Солистка группы Radio Band Юлия Дмитриева стала гостьей «Серебряного дождя». Главное

10:26, 30 августа 2024, ПАИ

Солистка группы Radio Band, певица Юлия Дмитриева стала гостьей программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 29 августа.

Главное из эфира: