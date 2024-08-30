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Соглашение о сотрудничестве подписали профсоюзы работников культуры Псковской, Новгородской, Смоленской и Витебской областей

Четырёхстороннее соглашение о межрегиональном и международном сотрудничестве на 2025–2027 годы подписали профсоюзы работников культуры Псковской, Новгородской, Смоленской и Витебской областей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Соглашение предполагает на регулярной основе проводить обмен информацией об инновационных практиках работы по правовому, организационному, коллективно-договорному направлениям работ, а также участие в совместных культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, просветительских мероприятиях. Гарантом соглашения выступил Псковский областной совет профсоюзов в лице председателя Игоря Иванова.

«Практики совместной работы делают нас организационно профессиональнее и сильнее. После таких встреч всё больше членов профсоюза из соседних регионов посещают нашу область и объекты размещения профсоюзов, а наши коллеги тоже с радостью выезжают к соседям», – отметил Игорь Иванов, выразив удовлетворение в связи с развитием межрегиональных и международных связей с соседями.

Он также подчеркнул, что это позволит рядовым членам профсоюза чувствовать себя ещё более уверенно и защищённо.

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Соглашение о сотрудничестве подписали профсоюзы работников культуры Псковской, Новгородской, Смоленской и Витебской областей

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