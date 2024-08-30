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Общество

Новосокольники победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

Проект по благоустройству парка «Заречный» в Новосокольниках стал победителем IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек включительно», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

  • Новосокольники победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Новосокольники победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Новосокольники победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Новосокольники победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области
  • Новосокольники победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
    Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Проект предусматривает создание в парке отдельных функциональных зон. С правой стороны парка будет беседка у воды и терраса, пандус для маломобильных людей и комфортный спуск со ступенями, с левой – баскетбольная площадка, скейт-парк, качели, воркаут и игровая зона для детей младшего возраста. Помимо этого, планируется озеленение и обустройство тротуаров, а также установка видеонаблюдения, освещения, скамеек и урн. Также проектом предусмотрено укрепление береговой линии и расчистка парка от аварийных деревьев.

Парк станет местом отдыха для частного сектора, расположенного по соседству, и людей, проживающих в центре Новосокольников. На реализацию проекта-победителя из федерального бюджета выделят более 70 млн рублей. Благодаря всероссийскому конкурсу по всей стране обустраивают улицы, парки, скверы и набережные.

Всероссийский конкурс проводит Минстрой России с 2018 года по поручению президента России Владимира Путина. В конкурсе участвуют города с численностью населения до 200 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. Населённые пункты Псковской области – Великие Луки, Опочка, Порхов, Гдов, Пушкинские Горы, Изборск и Печоры уже неоднократно становились победителями конкурса.

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