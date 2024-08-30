Сетевой газ подключили к дому в Палкинском районе, где живёт семья участников СВО
Сетевой газ подключили к дому в деревне Воронино Палкинского района, где живёт семья Васильевых, чьи сыновья в настоящее время участвуют в СВО. Об этом сообщается в группе «Газпром межрегионгаз и газораспределение Псков» в соцсети «ВКонтакте».
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Фото: группа «Газпром межрегионгаз и газораспределение Псков» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Газпром межрегионгаз и газораспределение Псков» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Газпром межрегионгаз и газораспределение Псков» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Газпром межрегионгаз и газораспределение Псков» в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: группа «Газпром межрегионгаз и газораспределение Псков» в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: группа «Газпром межрегионгаз и газораспределение Псков» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Газпром межрегионгаз и газораспределение Псков» в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: группа «Газпром межрегионгаз и газораспределение Псков» в соцсети «ВКонтакте»
Для догазификации домовладения построили газопровод-ввод протяжённостью 370 метров. Теперь семье Васильевых не нужно пользоваться дровами или носить тяжёлые баллоны с сжиженным газом.
С подключением дома к сетевому газу семью Васильевых поздравили гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов, советник гендиректора по взаимодействию с органами власти «Газпром межрегионгаз Псков» Армен Мнацаканян и глава Палкинского района Ольга Потапова.
Отметим, что от жителей деревни Воронино есть ещё две заявки на подключение домов к сетевому газу.
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