Сетевой газ подключили к дому в Палкинском районе, где живёт семья участников СВО

14:47, 30 августа 2024, ПАИ

Сетевой газ подключили к дому в деревне Воронино Палкинского района, где живёт семья Васильевых, чьи сыновья в настоящее время участвуют в СВО. Об этом сообщается в группе «Газпром межрегионгаз и газораспределение Псков» в соцсети «ВКонтакте».



Фото: группа «Газпром межрегионгаз и газораспределение Псков» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Газпром межрегионгаз и газораспределение Псков» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Газпром межрегионгаз и газораспределение Псков» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Газпром межрегионгаз и газораспределение Псков» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Газпром межрегионгаз и газораспределение Псков» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Газпром межрегионгаз и газораспределение Псков» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Газпром межрегионгаз и газораспределение Псков» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Газпром межрегионгаз и газораспределение Псков» в соцсети «ВКонтакте»















Для догазификации домовладения построили газопровод-ввод протяжённостью 370 метров. Теперь семье Васильевых не нужно пользоваться дровами или носить тяжёлые баллоны с сжиженным газом.

С подключением дома к сетевому газу семью Васильевых поздравили гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов, советник гендиректора по взаимодействию с органами власти «Газпром межрегионгаз Псков» Армен Мнацаканян и глава Палкинского района Ольга Потапова.

Отметим, что от жителей деревни Воронино есть ещё две заявки на подключение домов к сетевому газу.