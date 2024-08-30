Компания «Газпром газораспределение Псков» завершает подготовку к отопительному сезону

15:06, 30 августа 2024, ПАИ

Большую часть работ по подготовке системы газоснабжения к работе в предстоящий осенне-зимний период выполнили специалисты «Газпром газораспределение Псков», сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Специалисты на 100% выполнили диагностику технического состояния отработавших нормативный срок эксплуатации газопроводов, диагностировали 27,22 километра газовых сетей и пять единиц пунктов редуцирования газа.

81,48 километра подземных газопроводов эксперты обследовали на герметичность и целостность изоляции, также работники покрасили 5,61 километра надземных газопроводов из запланированных 6,4 километра.

Кроме того, специалисты провели обслуживание и отремонтировали 1 922 единицы запорной арматуры (95,57%), провели текущий ремонт 125 единиц станций катодной защиты (100%) и выполнили работы по текущему ремонту 131 единицы пунктов редуцирования газа из запланированных 147 единиц.