Движение транспорта на улице Некрасова в Пскове временно ограничат 1 сентября
Движение транспорта будет временно ограничено на улице Некрасова на участке от Октябрьского проспекта до Комсомольского переулка 1 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
Ограничение будет действовать в период с 10:00 до 19:00. В качестве объездов определены Октябрьский проспект, улицы Свердлова, Гоголя и Советская.
Остановка и стоянка транспортных средств на указанном участке улицы Некрасова на чётной и нечётной сторонах с 22:00 31 августа до 19:00 1 сентября будет запрещена.
Кроме того, 1 сентября с 10:00 до 10:20 будет приостановлено движение на круговом перекрёстке на площади Героев-Десантников.
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