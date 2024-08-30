Движение транспорта на улице Некрасова в Пскове временно ограничат 1 сентября

19:02, 30 августа 2024, ПАИ

Движение транспорта будет временно ограничено на улице Некрасова на участке от Октябрьского проспекта до Комсомольского переулка 1 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Ограничение будет действовать в период с 10:00 до 19:00. В качестве объездов определены Октябрьский проспект, улицы Свердлова, Гоголя и Советская.

Остановка и стоянка транспортных средств на указанном участке улицы Некрасова на чётной и нечётной сторонах с 22:00 31 августа до 19:00 1 сентября будет запрещена.

Кроме того, 1 сентября с 10:00 до 10:20 будет приостановлено движение на круговом перекрёстке на площади Героев-Десантников.