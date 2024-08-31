«Час памяти» о погибших в Беслане пройдёт в Пскове
«Час памяти» о погибших в Беслане пройдет в Доме Молодежи (Конная, 2) в Пскове в 15:00 3 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Ресурсном центре добровольчества Псковской области.
В этот день вспомнят трагические события 2004 года, которые произошли в школе № 1 в Беслане.
«Даже спустя 20 лет после теракта, у каждого из нас с болью в сердце отзывается ужас, в котором погибло и пострадало огромное количество детей. Участником «Часа памяти» станет человек, который занимался сохранением и музеефикацией здания спортивного зала, где произошла трагедия», – подчеркнули в центре добровольчества.
Кроме того, участники посмотрят фильм «Золотая Бронза». Вход на мероприятие свободный.
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