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Общество

Начинать уборку свёклы советует сегодня народный календарь

1 сентября вспоминают трёх мучеников из Газы – Тимофея, Агапия и Фёклу. Они пострадали за веру в 304–306 годах. Об этом сообщает calend.ru.

Тимофей с юных лет изучал Священное Писание и был красноречив. Благодаря этому он стал известным проповедником христианства. Во время гонений на христиан при императорах Диоклетиане и Максимилиане Тимофея привели на суд и обвинили в преступлениях против языческих божеств. Несмотря на пытки, мученик не отрёкся от своей веры. Напротив, он произнёс проповедь об Иисусе Христе и его любви ко всем людям. За упорство в своих убеждениях его приговорили к сожжению. В то же время и в том же городе Газе пострадали за истинную веру мученики Агапий и Фёкла. Язычники отдали их на растерзание диким зверям.

В народе говорили: «На Фёклу именинница – свёкла», – и начинали уборку этого овоща.

На Руси с давних времён употребляли в пищу как белую, так и красную свёклу. Последнюю ценили больше, в том числе за её целебные свойства. Считалось, что она обладает «мягчительной, питательной, прохладительной, мочегонной и слабительной» силой. Толчёными листьями свёклы лечили воспалённые глаза, а сырые коренья держали во рту, чтобы облегчить зубную боль.

Из свёклы готовили разнообразные блюда, но особенно популярными были супы: горячий наваристый борщ и холодная витаминная ботвинья. Квашеную свёклу – бураки – подавали зимой к варёной картошке.

На Фёклу обращали внимание на то, с какой стороны дует ветер: если с юга – это предвещало богатый урожай овса. Крестьяне говорили: «Батюшка юг пустил ветер на овёс» и «Фёклин день пришёл, овёс дошёл».

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