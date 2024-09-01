В школах с 1 сентября появится несколько новых предметов

09:30, 01 сентября 2024, ПАИ

С 2024/2025 учебного года в образовательный процесс будут внесены изменения, которые затронут как школьников, так и учителей. В российских школах появится ряд новых обязательных и дополнительных предметов, пишет РИА Новости.

Так, с 1 сентября возвращаются уроки труда, на которых дети смогут освоить основы конструирования, робототехники, работы с беспилотными авиационными системами. Школьники также изучат компьютерную графику и черчение, научатся готовить, кроить и шить.

Кроме того, с этого года в школах вместо ОБЖ будут преподавать основы безопасности и защиты Родины. Новый предмет будет включать более обширный курс начальной военной подготовки, в том числе правила оказания первой помощи и действия при различных видах катастроф.

В рамках внеурочной деятельности у школьников появится курс семьеведения. Он направлен на формирование приверженности традиционным российским духовно-нравственным ценностям и обучение выстраиванию отношений с родителями и другими родственниками. Программа курса рассчитана на учеников 5–9-х классов и состоит из пяти разделов, на изучение которых отведено 34 часа. Предполагается, что семьеведение будет проходить в формате «Разговоров о важном» или внеурочных занятий.

Изменения коснулись и программы физкультуры. С этого года в неё добавили 12 новых модулей, например гольф, биатлон, ушу. Школьники смогут изучать техники фигурного катания, знакомиться с народными танцами и учиться играть в городки. Большинство модулей будут вводить по решению руководства школы как часть учебного плана или внеурочно.

С нового учебного года все образовательные организации должны вывешивать на своих зданиях или устанавливать на своей территории флаг Российской Федерации.

Также с 1 сентября ученикам нельзя пользоваться мобильными телефонами во время занятий. Исключение сделано для экстренных случаев, когда жизни и здоровью учеников что-то угрожает. Предполагается, что этот запрет поможет минимизировать факторы отвлечения внимания учеников во время уроков.

Некоторые изменения коснулись и работы педагогов в образовательных учреждениях. Теперь они могут устанавливать правила поведения в учебном заведении и требования к дисциплине на занятиях.

Кроме того, для защиты своих прав преподаватели смогут обращаться в органы управления образовательной организации с просьбой применить дисциплинарные взыскания к обучающимся, которые нарушают и ущемляют их права.

С 1 сентября в школах и колледжах вводится федеральная выплата в размере 5 тысяч рублей в месяц для всех советников директоров по воспитанию. Всего такую выплату начнёт получать около 37 тысяч сотрудников.

В понедельник, 2 сентября, в общеобразовательные учреждения России пойдут 18,5 миллиона школьников, из них 1,8 миллиона – первоклассники. В колледжи страны в этом году поступило около 1,25 миллиона абитуриентов.