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Общество

Борис Елкин поздравил псковичей с началом нового учебного года

Глава Пскова Борис Елкин поздравил псковичей с началом нового учебного года.

«С началом нового учебного года всех, кто учится и учит! Это особенный день для тысяч учащихся и их наставников, которые вместе устремляются к новым вершинам и достижениям», – написал он в своём Telegram-канале.

Глава города пожелал учащимся любознательности и хорошей учёбы, а учителям – радости от успехов своих воспитанников и мудрости.

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