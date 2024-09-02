Борис Елкин поздравил псковичей с началом нового учебного года
Глава Пскова Борис Елкин поздравил псковичей с началом нового учебного года.
«С началом нового учебного года всех, кто учится и учит! Это особенный день для тысяч учащихся и их наставников, которые вместе устремляются к новым вершинам и достижениям», – написал он в своём Telegram-канале.
Глава города пожелал учащимся любознательности и хорошей учёбы, а учителям – радости от успехов своих воспитанников и мудрости.
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02 сентября 2024
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