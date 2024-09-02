Борис Елкин поздравил псковичей с началом нового учебного года

07:43, 02 сентября 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил псковичей с началом нового учебного года.

«С началом нового учебного года всех, кто учится и учит! Это особенный день для тысяч учащихся и их наставников, которые вместе устремляются к новым вершинам и достижениям», – написал он в своём Telegram-канале.

Глава города пожелал учащимся любознательности и хорошей учёбы, а учителям – радости от успехов своих воспитанников и мудрости.