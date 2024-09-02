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Печорская лингвистическая гимназия встретила учеников в новом здании после ремонта

Новое здание Печорской лингвистической гимназии открылось после ремонта. В понедельник, 2 сентября, здесь состоялся День знаний, сообщает газета «Печорская правда».

К присутствующим обратилась первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Фото здесь и далее: газета «Печорская правда»

К присутствующим от имени главы региона Михаила Ведерникова обратилась первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«Вы сегодня счастливые учащиеся, которые откроют дверь обновлённой школы – прекрасный образец того, как и где должны сегодня учиться современные дети. У нас сегодня радостная возможность воспользоваться всеми теми новыми технологиями, которые подготовила для нас российская система образования», – отметила Вера Емельянова.

Она также напомнила, что школа отремонтирована по поручению президента.

«И эта ответственность, которую мы все должны сегодня ощутить, обязывает нас сохранить и беречь эту школу, а самое главное – учиться на хорошо и отлично. Мы не сомневаемся, что каждый из вас будет именно так себя чувствовать в этом доме. Я хочу пожелать родителям спокойствия и благополучия, здоровья и радости от успехов ваших детей, а педагогам – уверенности в завтрашнем дне, надежды на то, что наши ученики будут нашими лучшими поколениями», – подчеркнула первый заместитель губернатора.

Новое здание Печорской лингвистической гимназии открылось после ремонта

Кроме того, Вера Емельянова выразила слова благодарности подрядной организации, которая «серьезно и ответственно раньше срока сдала объект».

«Я хочу поприветствовать администрацию района, которая оказывала всемерное содействие в реализации данного проекта. Проект модернизации приграничных территорий, ремонт школ и больниц в наших районах, городах продолжается. Первой ласточкой сегодня является Печорская лингвистическая гимназия», – заключила она.

Напомним, что здание Печорской гимназии было построено в 1925 году. Специалистам удалось восстановить уникальные архитектурные элементы – метлахскую плитку, изобретённую в XIX веке, и лепнину.

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