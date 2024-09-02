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Общество

Более двух тысяч первокурсников начали учебный год в ПсковГУ

Более двух тысяч первокурсников начали новый учебный год в Псковском государственном университете. На программы бакалавриата и специалитета поступили около 1 500 человек, из них очно – 1 108. На бюджетных местах будут учиться 1 144 студента. В магистратуру ПсковГУ поступили 327 человек. Большинство из них будут учиться очно, на бюджетных местах. Количество зачисленных первокурсников в колледже ПсковГУ составило 650 человек, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Фото: ПАИ

На данный момент в университете обучается около десяти тысяч студентов. По данным приёмной комиссии ПсковГУ, в этом году число абитуриентов увеличилось на четверть. В числе ребят, подавших документы в вуз, – жители 68 регионов, включая Псковскую область. Самое большое количество абитуриентов из Ленинградской, Новгородской, Мурманской областей. Наряду с жителями России заявления на поступление в вуз подали граждане 15 стран. В их числе – Белоруссия, Латвия, Эстония, Египет, Таджикистан, Узбекистан, Алжир и другие.

В топ-10 направлений по количеству заявлений абитуриентов в 2024 году вошли «лечебное дело», «информационные системы и технологии», «информатика и вычислительная техника», «информатика и вычислительная техника (искусственный интеллект, робототехника, сенсорика)», «реклама и связи с общественностью (коммуникационные технологии)», «прикладная информатика (игропрактика и математическое моделирование)», «история», «педагогическое образование с двумя профилями подготовки (история и обществознание)», «математика и компьютерные науки (прикладной анализ данных)», «лингвистика: перевод и межкультурная коммуникация (английский / немецкий языки, английский / французский языки)».

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