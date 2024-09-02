Подведены итоги первенства Псковской области по шахматам
Подведены итоги первенства Псковской области по классическим шахматам, которое прошло на базе оздоровительного лагеря «Стремительный» в Печорском районе. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.
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Фото: Федерация шахмат Псковской области
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Фото: Федерация шахмат Псковской области
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Фото: Федерация шахмат Псковской области
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Фото: Федерация шахмат Псковской области
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Фото: Федерация шахмат Псковской области
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Фото: Федерация шахмат Псковской области
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Фото: Федерация шахмат Псковской области
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Фото: Федерация шахмат Псковской области
В соревнованиях приняли участие 124 шахматиста, которые боролись за путёвку на первенство Северо-Западного федерального округа в четырёх возрастных группах.
Среди девочек 9-11 лет лучшей стала Валерия Кузнецова, а второе и третье места поделили Ксения Васильева и Елизавета Ульянова. У мальчиков в этой группе лучшим стал Павел Ефимов, серебро у Арсения Тарасова и бронза на счету Максима Коренного.
Мария Червоннова стала победителем турнира среди девочек до 13 лет. Второе место заняла Мила Безменова, третье – Дарья Лидекаускас. Матвей Данилов оказался лучшим у мальчиков, Александр Баранов завоевал серебро, Игорь Морозов – бронзу.
В общем зачёте среди юношей и девушек до 15 лет выиграл Дмитрий Голубев, второе место на счету Вероники Петровой, а третьим стал Владислав Дружинин. Также награды за призовые места среди девушек выиграли Маргарита Павлюченко и Полина Губина.
В старшей возрастной категории Александр Кульнев показал лучший результат среди юношей. Вторым стал Николай Никитин, а третьим – Ростислав Бобовкин. Отметим, что Бобовкин выиграл в возрастной группе среди юношей до 17 лет. Призёрами в ней стали Владислав Мерзанюков и Виталий Цветков.
Анастасия Филиппова одержала победу у девушек в старших группах. Второе место на счету Екатерины Арламовой. Среди самых взрослых Кристина Яковлева выиграла бронзу, а Амелия Мудренина заняла третье место в группе среди девушек до 17 лет.
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