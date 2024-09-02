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Общество

Обратить смерть вспять: новые предположения учёных

Исследователь медицины из Англии Сэм Парния рассказал о новых открытиях о смерти, которые сделал. Об этом он написал в книге «Осознанное умирание», пишут английские СМИ.

По словам специалиста, смерть не является концом – её можно обратить. В частности, в его практике был случай, когда даже спустя 48 часов после извлечения мозга и тела, клетки организма всё равно сохраняли активность.

Кроме того, также есть исследование, где обезглавленный мозг свиньи восстанавливался в течение 14 часов после смерти.

Исследователь полагает, что такое возможно и с человеком. По его словам, возможно, что мозг может восстановиться и в течение нескольких дней после смерти.

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