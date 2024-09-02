Депутаты Псковской городской Думы присоединились к школьным праздникам

14:28, 02 сентября 2024, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы присоединились к праздничным мероприятиям на своих избирательных округах, сообщили ПАИ в пресс-службе Думы.

2 сентября в школах Пскова прошли торжественные линейки в честь Дня знаний.

От имени депутатского корпуса ПГД и. п. председателя Псковской городской Думы депутат Владимир Воробьёв поздравил школьников с началом нового учебного года: «Школьные годы – это незабываемая пора в жизни каждого человека. Знания и опыт, приобретённые за годы обучения, становятся фундаментом для дальнейшего самосовершенствования, открытий и свершений. Спасибо педагогам за их талант, мудрость, любовь, внимательное отношение к каждому ученику. Школьникам желаю настойчивости, успехов в учёбе, а родителям и учителям – мудрости и понимания!»