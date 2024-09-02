Школьные линейки прошли в районах Псковской области
Торжественные линейки в честь начала учебного года прошли в школах Псковской области, передают корреспонденты районных газет.
В частности, в Красногородском муниципальном округе за парты сели 558 учеников. Традиционно первыми начали торжественную линейку в Красногородской специальной школе-интернате, сообщает газета «Заря». Всего сюда в этом году пришло шесть первоклассников.
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Фото: София Васильева / газета «Заря»
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Фото: София Васильева / газета «Заря»
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Фото: София Васильева / газета «Заря»
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Фото: София Васильева / газета «Заря»
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Фото: София Васильева / газета «Заря»
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Фото: София Васильева / газета «Заря»
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Фото: София Васильева / газета «Заря»
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Фото: София Васильева / газета «Заря»
А ещё для 49 учеников первых классов открыла двери Красногородская средняя школа.
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Фото: София Васильева / газета «Заря»
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Фото: София Васильева / газета «Заря»
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Фото: София Васильева / газета «Заря»
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Фото: София Васильева / газета «Заря»
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Фото: София Васильева / газета «Заря»
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Фото: София Васильева / газета «Заря»
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Фото: София Васильева / газета «Заря»
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Фото: София Васильева / газета «Заря»
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Фото: София Васильева / газета «Заря»
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Фото: София Васильева / газета «Заря»
Торжественные линейки состоялись и в Себежском районе. Здесь для учеников и школьников открылись пять школ и два колледжа. В школы района пришли 152 первоклассника. Больше всего их в Себежской основной школе – там их 49, в Идрицкой средней школе – 44, в Себежской средней школе – 32, в Сосновоборской школе – 14, а в Кузнецовской средней школе – 13, сообщает газета «Призыв».
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Фото: Газета «Призыв»
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Фото: Газета «Призыв»
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Фото: Газета «Призыв»
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Фото: Газета «Призыв»
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Фото: Газета «Призыв»
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Фото: Газета «Призыв»
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Фото: Газета «Призыв»
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Фото: Газета «Призыв»
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Фото: Газета «Призыв»
В Гдовском районе также прошли традиционные уроки знаний. На школьных линейках были не только сами школьники, но и их родители. В этом году учиться в Гдовском районе отправились 71 первоклассник, 77 девятиклассников и 24 одиннадцатиклассника, отмечает газета «Гдовская заря».
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Фото: Газета «Гдовская заря»
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Фото: Газета «Гдовская заря»
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Фото: Газета «Гдовская заря»
-
Фото: Газета «Гдовская заря»
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Фото: Газета «Гдовская заря»
-
Фото: Газета «Гдовская заря»
-
Фото: Газета «Гдовская заря»
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Фото: Газета «Гдовская заря»
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Фото: Газета «Гдовская заря»
А в школах Невельского муниципального округа за парты сели 1 824 учащихся, в том числе 162 первоклассника, сообщает газета «Невельский вестник».
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Фото: Газета «Невельский вестник»
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Фото: Газета «Невельский вестник»
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Фото: Газета «Невельский вестник»
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Фото: Газета «Невельский вестник»
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Фото: Газета «Невельский вестник»
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Фото: Газета «Невельский вестник»
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Фото: Газета «Невельский вестник»
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Фото: Газета «Невельский вестник»
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Фото: Газета «Невельский вестник»
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Фото: Газета «Невельский вестник»
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Фото: Газета «Невельский вестник»
В Печорском муниципальном округе же сегодня точно особенный день. Именно 2 сентября здесь открылось новое здание Печорской лингвистической гимназии после ремонта, сообщает газета «Печорская правда».
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
Большое количество школьников пошло учиться и в Новоржевском округе. Больше всего их в Новоржевской основной школе – 32, и два первоклассника будут учиться в Жадрицкой начальной общеобразовательной школе. А в девятый класс в этом году здесь пошли 44 человека, сообщает газета «Земля Новоржевская».
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Фото: газета «Земля Новоржевская»
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Фото: газета «Земля Новоржевская»
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Фото: газета «Земля Новоржевская»
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Фото: газета «Земля Новоржевская»
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Фото: газета «Земля Новоржевская»
Тёплые воспоминания от этого дня получат и школьники из Бежаницкого района. Слова напутствий от педагогов и родителей услышали здесь в сельской Чихачёвской школе. В основном здесь трудятся учителя, которые отдали школе не один десяток лет.
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Фото: Газета «Земля Новоржевская»
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Фото: Газета «Земля Новоржевская»
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Фото: Газета «Земля Новоржевская»
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Фото: Газета «Земля Новоржевская»
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Фото: Газета «Земля Новоржевская»
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Фото: Газета «Земля Новоржевская»
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Фото: Газета «Земля Новоржевская»
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Фото: Газета «Земля Новоржевская»
Всего же за парты школ Бежаницкого муниципального округа сели 784 учащихся.
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Фото: Газета «Земля Новоржевская»
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Фото: Газета «Земля Новоржевская»
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Фото: Газета «Земля Новоржевская»