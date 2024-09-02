Школьные линейки прошли в районах Псковской области

17:41, 02 сентября 2024, ПАИ

Торжественные линейки в честь начала учебного года прошли в школах Псковской области, передают корреспонденты районных газет.

В частности, в Красногородском муниципальном округе за парты сели 558 учеников. Традиционно первыми начали торжественную линейку в Красногородской специальной школе-интернате, сообщает газета «Заря». Всего сюда в этом году пришло шесть первоклассников.



Фото: София Васильева / газета «Заря»



Фото: София Васильева / газета «Заря»



Фото: София Васильева / газета «Заря»



Фото: София Васильева / газета «Заря»



Фото: София Васильева / газета «Заря»



Фото: София Васильева / газета «Заря»



Фото: София Васильева / газета «Заря»



Фото: София Васильева / газета «Заря»















А ещё для 49 учеников первых классов открыла двери Красногородская средняя школа.



Фото: София Васильева / газета «Заря»



Фото: София Васильева / газета «Заря»



Фото: София Васильева / газета «Заря»



Фото: София Васильева / газета «Заря»



Фото: София Васильева / газета «Заря»



Фото: София Васильева / газета «Заря»



Фото: София Васильева / газета «Заря»



Фото: София Васильева / газета «Заря»



Фото: София Васильева / газета «Заря»



Фото: София Васильева / газета «Заря»



















Торжественные линейки состоялись и в Себежском районе. Здесь для учеников и школьников открылись пять школ и два колледжа. В школы района пришли 152 первоклассника. Больше всего их в Себежской основной школе – там их 49, в Идрицкой средней школе – 44, в Себежской средней школе – 32, в Сосновоборской школе – 14, а в Кузнецовской средней школе – 13, сообщает газета «Призыв».



Фото: Газета «Призыв»



Фото: Газета «Призыв»



Фото: Газета «Призыв»



Фото: Газета «Призыв»



Фото: Газета «Призыв»



Фото: Газета «Призыв»



Фото: Газета «Призыв»



Фото: Газета «Призыв»



Фото: Газета «Призыв»

















В Гдовском районе также прошли традиционные уроки знаний. На школьных линейках были не только сами школьники, но и их родители. В этом году учиться в Гдовском районе отправились 71 первоклассник, 77 девятиклассников и 24 одиннадцатиклассника, отмечает газета «Гдовская заря».



Фото: Газета «Гдовская заря»



Фото: Газета «Гдовская заря»



Фото: Газета «Гдовская заря»



Фото: Газета «Гдовская заря»



Фото: Газета «Гдовская заря»



Фото: Газета «Гдовская заря»



Фото: Газета «Гдовская заря»



Фото: Газета «Гдовская заря»



Фото: Газета «Гдовская заря»

















А в школах Невельского муниципального округа за парты сели 1 824 учащихся, в том числе 162 первоклассника, сообщает газета «Невельский вестник».



Фото: Газета «Невельский вестник»



Фото: Газета «Невельский вестник»



Фото: Газета «Невельский вестник»



Фото: Газета «Невельский вестник»



Фото: Газета «Невельский вестник»



Фото: Газета «Невельский вестник»



Фото: Газета «Невельский вестник»



Фото: Газета «Невельский вестник»



Фото: Газета «Невельский вестник»



Фото: Газета «Невельский вестник»



Фото: Газета «Невельский вестник»





















В Печорском муниципальном округе же сегодня точно особенный день. Именно 2 сентября здесь открылось новое здание Печорской лингвистической гимназии после ремонта, сообщает газета «Печорская правда».



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»











Большое количество школьников пошло учиться и в Новоржевском округе. Больше всего их в Новоржевской основной школе – 32, и два первоклассника будут учиться в Жадрицкой начальной общеобразовательной школе. А в девятый класс в этом году здесь пошли 44 человека, сообщает газета «Земля Новоржевская».



Фото: газета «Земля Новоржевская»



Фото: газета «Земля Новоржевская»



Фото: газета «Земля Новоржевская»



Фото: газета «Земля Новоржевская»



Фото: газета «Земля Новоржевская»









Тёплые воспоминания от этого дня получат и школьники из Бежаницкого района. Слова напутствий от педагогов и родителей услышали здесь в сельской Чихачёвской школе. В основном здесь трудятся учителя, которые отдали школе не один десяток лет.



Фото: Газета «Земля Новоржевская»



Фото: Газета «Земля Новоржевская»



Фото: Газета «Земля Новоржевская»



Фото: Газета «Земля Новоржевская»



Фото: Газета «Земля Новоржевская»



Фото: Газета «Земля Новоржевская»



Фото: Газета «Земля Новоржевская»



Фото: Газета «Земля Новоржевская»















Всего же за парты школ Бежаницкого муниципального округа сели 784 учащихся.