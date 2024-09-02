Праздничная программа в честь начала нового учебного года проходит в Финском парке Пскова

18:10, 02 сентября 2024, ПАИ

Праздничная программа организована для учащихся колледжей и техникумов, а также для студентов вузов в Псковской области по случаю начала нового учебного года сегодня, 2 сентября.

Мероприятие проходит в Финском парке Пскова и продолжит свою работу до 21:00.

Молодёжь знакомится с возможностями вузов и ссузов региона, а также с молодёжными организациями, такими как «Движения первых», студотряды, различные волонтёрских организаций и другие. Кроме того, ребята и педагоги делятся опытом проектной деятельности. Взаимодействие проходит в форме настольных и напольных игр, мастер-классов, квестов и других интерактивов.

Торжественный старт новому учебному году будет дан в 18:30.

Далее состоится концертно-развлекательная программа. Группа «Интонация» выступит перед гостями праздника.