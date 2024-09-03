Спортсмены Псковской области завоевали семь наград всероссийского турнира по джиу-джитсу

12:06, 03 сентября 2024, ПАИ

Спортсмены Псковской области завоевали семь наград всероссийского турнира по джиу-джитсу, посвящённого памяти Героя России Дмитрия Кожемякина. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге с 30 августа по 1 сентября, сообщили ПАИ в академии джиу-джитсу Dragon's Den Pskov.



Фото: академия джиу-джитсу Dragon's Den Pskov



Фото: академия джиу-джитсу Dragon's Den Pskov



Фото: академия джиу-джитсу Dragon's Den Pskov



Фото: академия джиу-джитсу Dragon's Den Pskov



Фото: академия джиу-джитсу Dragon's Den Pskov



Фото: академия джиу-джитсу Dragon's Den Pskov



Фото: академия джиу-джитсу Dragon's Den Pskov



Фото: академия джиу-джитсу Dragon's Den Pskov



Фото: академия джиу-джитсу Dragon's Den Pskov

















На счету спортсменов Псковской области две золотые награды. Первое место среди девочек до 14 лет заняла Варвара Родихина, а среди девушек до 18 лет лучшей стала Анастасия Ребезова.

В разных возрастных группах Захар Лозовой, Вероника Кутузова и Полина Бычкова выиграли серебряные награды, а бронза у Руслана Щучина и Владислава Махорина.

Турнир проводился с целью отбора для окончательного формирования сборной России по джиу-джитсу.

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