Спортсмен из Псковской области примет участие в чемпионате России по стрельбе из лука

13:30, 03 сентября 2024, ПАИ

Спортсмен из Псковской области Игорь Пучков примет участие в чемпионате России по стрельбе из лука для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), который пройдёт в Алексине Тульской области с 4 по 7 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Российской федерации стрельбы из лука.

Всего в соревнованиях примут участие 92 спортсмена из 23 регионов России. Единственный представитель Псковщины Игорь Пучков посоревнуется в классическом луке. В этом зачёте за награды борются 30 спортсменов.

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