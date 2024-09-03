И. п. председателя Псковской городской Думы почтил память погибших в терактах
Траурное мероприятие, посвящённое Дню солидарности в борьбе с терроризмом, прошло в сквере у псковского Дома офицеров. В своём выступлении и. п. председателя городской Думы Владимир Воробьёв отметил, что «в России ведут непримиримую борьбу с терроризмом», сообщили ПАИ в пресс-службе Думы.
«Если вы заметите какое-либо проявление терроризма, сообщите об этом взрослым – родителям, педагогам, правоохранительным органам. Будьте бдительны и внимательны», – напутствовал он юных псковичей, принявших участие в мероприятии.
После заупокойной литии участники мероприятия почтили память тех, кто погиб от рук террористов, минутой молчания, а затем возложили цветы к воинскому мемориалу и выпустили в небо белые шары.
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